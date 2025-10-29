El Teatro Mitre presenta una variada agenda artística para noviembre y diciembre

El administrador del Teatro Mitre, Luis Medina Zar, informó sobre la programación que ofrecerá el teatro durante los meses de noviembre y diciembre, con propuestas que abarcan diversos géneros artísticos y una importante convocatoria de público.

En ese sentido, Medina Zar destacó que “en esta etapa de cierre de año, el Teatro Mitre continúa con una intensa actividad. Este miércoles se presentará la segunda parte del Centro Polivalente de Arte, como cierre anual de su ciclo. El 1 de noviembre estará en escena Dalia Gutmann con su espectáculo, mientras que el 2 de noviembre se presentará la zarzuela ‘La verbena de la paloma’, con una gran expectativa y más de 80 artistas en escena”.

Asimismo, adelantó que “el 7 de noviembre se realizará la última función del Mozart Theum, con la presentación de la Antigua Jazz Band, y el 9 de noviembre habrá una nueva propuesta de música lírica. A lo largo de noviembre y diciembre continuaremos con una agenda completa en nuestras dos salas, la Sala Galán y la Sala Mayor, con funciones programadas hasta fin de año”.

El administrador remarcó además que “quienes ingresen a la plataforma Autoentrada ya pueden consultar y adquirir las entradas para todos los espectáculos programados hasta diciembre. También, a través de las redes oficiales del Teatro Mitre, se difunde semanalmente la cartelera con las actividades vigentes”.

Finalmente, Medina Zar señaló que el teatro mantiene una destacada convocatoria en cada presentación, con funciones desde martes a domingo. “Estamos transitando semanas de gran movimiento artístico, con propuestas locales y nacionales, y una respuesta muy positiva del público”, afirmó.

Entre las próximas presentaciones, se destacan las funciones de Candlelight previstas para el 20 de noviembre y el 20 de diciembre, además de la preparación de la programación artística 2026.