Refuerzan operativos de seguridad vial en distintos puntos de la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito y Transporte, lleva adelante una serie de operativos móviles de control vehicular en distintos sectores del ejido municipal, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y prevenir siniestros en la vía pública.

El director de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, explicó que las acciones comenzaron en la intersección de Hipólito Yrigoyen y puente Necochea, en inmediaciones de la ex Terminal, y que los controles se trasladarán progresivamente a diferentes puntos de la ciudad, tanto en zonas céntricas como en los barrios.

“Estos operativos son móviles y van rotando por distintos sectores. En esta oportunidad, estamos priorizando el control del uso del casco y la documentación de los vehículos. Hasta el momento, se demoraron aproximadamente veinte motocicletas por distintas infracciones”, detalló Frías.

Asimismo, el funcionario destacó que las tareas se desarrollan en coordinación con la Policía de la Provincia, específicamente con el área de Operaciones Policiales, para reforzar la presencia en las calles y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Frías recordó que el objetivo principal de estas acciones es concientizar a los motociclistas sobre la importancia de usar el casco reglamentario, portar la documentación obligatoria y evitar circular con más de dos personas en el motovehículo.

“Estos operativos se van a extender inclusive durante los fines de semana, ya que es cuando se registran más inconvenientes en la circulación. Pedimos a los conductores que colaboren cumpliendo las normas, por su seguridad y la de los demás”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/7JDTZqaY88U