Destino Argentina visita Jujuy y firman alianza para llevar la provincia a los principales mercados del mundo

Agentes de viaje y operadores de las principales empresas turísticas del país estan recorriendo durante dos días la oferta jujeña de alta gama para conocer en detalle qué experiencias pueden ofrecer a sus clientes.

El Ministerio de Cultura y Turismo firmó un convenio con Destino Argentina, la cámara que agrupa a más de 160 empresas líderes del sector, para trabajar en la promoción internacional de Jujuy y posicionarla entre los destinos más elegidos por visitantes extranjeros.

El acuerdo se firmó en Yacoraite, durante un almuerzo en el wine bar de extrema altura que funciona a 2777 metros sobre el nivel del mar. Melina Ainstein, directora del Ente de Promoción Turística, y Daniel Manzella, presidente de Destino Argentina, rubricaron el convenio en presencia de los operadores que participaron del FAM, el viaje de familiarización donde profesionales del sector conocen destinos para luego recomendarlos en sus mercados.

«Sumarnos a la red de Destino Argentina nos permite trabajar con profesionales que conocen cómo funciona la promoción turística internacional. Tenemos un destino extraordinario, y necesitamos estas herramientas para mostrarlo de manera efectiva», explicó Ainstein.

La directora destacó también el valor de la Mesa de Diálogo Regional que se realizó ese mismo día en el Hotel Huacalera, «fue exitosa y clave para sentar las bases de este trabajo conjunto. Reunimos a referentes del sector público, privado y Destino Argentina para reflexionar sobre cómo posicionar a Jujuy en el mercado internacional, identificar oportunidades y fortalecer el trabajo en red entre todos los actores».

Después del almuerzo en Yacoraite, los operadores se trasladaron al Hotel Huacalera donde participaron de una caravana de llamas con Santos Manfredi. Por la tarde se desarrolló la Mesa de Diálogo bajo el eje «Jujuy, un destino con alma global», y la jornada cerró con una cena de camaradería. Al día siguiente visitaron El Hotel Manantial del Silencio en Purmamarca, almorzaron en Pristine Camps en Salinas Grandes y cerraron con una merienda en el restaurante Flor del Pago, en Lozano.

Cada operador que participó trabaja con agencias internacionales y clientes de alto poder adquisitivo que buscan experiencias exclusivas. Al conocer la provincia en detalle pueden armar paquetes específicos y recomendar itinerarios que antes no manejaban.

El convenio también contempla la organización de Fam Press para periodistas internacionales, el hosteo de influencers y el desarrollo de un plan de marketing para construir marca en el exterior. Con vigencia hasta diciembre de 2027, la alianza refuerza la estrategia provincial de competir con herramientas profesionales en el turismo internacional.