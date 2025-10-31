Calendario Escolar. Se desarrolló la instancia evaluativa para ingreso a 1° año 2026

De manera única y simultánea, el examen se efectuó en 15 instituciones educativas.

La jornada de este 31 de octubre comenzó con la llegada de padres y estudiantes a los establecimientos, donde fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Educación de Jujuy, directivos y equipos pedagógicos.

Los estudiantes fueron distribuidos en comisiones y recibieron un kit de útiles para realizar la evaluación, que fue organizada en dos módulos, primero Lengua y luego Matemática.

La ministra de Educación, Miriam Serrano, recorrió las instituciones de San Salvador de Jujuy, con el fin de acompañar a los equipos directivos en la implementación del dispositivo de evaluación.

Destacó que la instancia evaluativa es un dispositivo diseñado y sostenido por el Ministerio de Educación con acompañamiento pedagógico y articulación entre los niveles primario y secundario, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa y sostener la equidad y justicia curricular.

En diálogo con los padres y tutores que aguardaban en las instituciones expresó que “trabajamos arduamente para que estas evaluaciones nos permitan conocer los aprendizajes de nuestros niños. Les pido que los acompañen con tranquilidad ya que estos desafíos son oportunidades para crecer”.

Finalmente, enfatizó que “no fracasan las personas, sino los proyectos”, transmitiendo tranquilidad a padres y tutores ante la expectativa de los resultados que se darán a conocer el 6 de noviembre.