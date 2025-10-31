Comenzó la Tradicional Feria de las Ofrendas en el Centro Cultural Manuel Belgrano

El centro cultural Manuel Belgrano es el escenario de una nueva edición de la Feria de las Flores y Ofrendas, el espacio que estará abierto al público hasta el próximo sábado 1 de noviembre en el horario de 8 a 22 horas.

La subdirectora de Ferias del municipio capitalino, Rosa Sáenz, comentó que la Feria de las Ofrendas, un evento que reúne a 116 feriantes en un espacio organizado y seguro.

“Se trabajó arduamente para que la feria salga en forma ordenada y que los comerciantes estén cómodos”, afirmó Sáenz. Esta feria, que se realiza en el Centro Cultural Manuel Belgrano, ofrece una variedad de productos para la temporada, incluyendo flores naturales, secas, coronas, chicha y golosinas, ideales para honrar a los difuntos”.

La feria comenzó el jueves 30 a las 8 de la mañana y finalizará el sábado, manteniendo el mismo horario hasta las 22 horas. Sáenz invitó a todos los vecinos a acercarse y disfrutar de la cultura local. “Estamos aquí para que conozcan todo lo que nuestros comerciantes tienen para ofrecer”, concluyó.