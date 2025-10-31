Operativo de Tránsito por la Peregrinación Gaucha al Santuario de Río Blanco

La Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informa a la comunidad y especialmente a los conductores que, con motivo de celebrarse el próximo sábado 1 de noviembre la tradicional “Peregrinación Gaucha” al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, se implementará un operativo especial de tránsito y acompañamiento a partir de las 8 horas.

El personal motorizado de la Dirección realizará el acompañamiento de los peregrinos, junto con cortes parciales y preventivos de tránsito a medida que avance la caravana, con el objetivo de garantizar la seguridad vial tanto de los participantes como de los automovilistas.

El recorrido previsto será el siguiente: Sarmiento, San Martín, Italia, Badén del Cementerio El Salvador, Av. Hipólito Yrigoyen, Acceso a Av. Pco. Marshke, Av. Corrientes, Ruta Provincial N° 1 hasta el Santuario de Río Blanco.

Asimismo, se instalará señalización móvil y se dispondrá de inspectores municipales en distintos puntos estratégicos para ordenar la circulación. Desde la Municipalidad se solicita a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y evitar transitar por las zonas afectadas durante el desarrollo de la peregrinación.