Sadir encabezó el festejo por el 40° aniversario de Rodeito y anunció obras viales para la región

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó el acto por el 40° aniversario de la fundación del pueblo de Rodeito, ocasión en la que compartió junto a la comunidad una jornada de celebración y anuncios importantes para la región.

El mandatario expresó su alegría por participar de la conmemoración y destacó que “estoy feliz de estar acá, de llegar a esta Comisión Municipal para celebrar estos jóvenes 40 años. Muy contento, además, por estar en esta plaza que lleva el nombre del doctor Próspero Nieva. Nos acompaña su hijo Alejandro, con quien tuve el gusto de compartir tantos momentos. Recordamos al doctor Nieva como un gran político y militante de la Unión Cívica Radical que acompañó en su momento a tanta gente del pueblo. Incluso vino el vicepresidente de la Nación en ese entonces para la fundación del pueblo”, manifestó.

Sadir felicitó además la gestión del comisionado municipal Eduardo Orellana, remarcando el trabajo conjunto entre la Comisión Municipal y el Gobierno de la Provincia.

“Como él lo planteó, no solo venimos trabajando desde las instituciones y ministerios del Gobierno Provincial con la Comisión, sino que lo vamos a seguir haciendo”, aseguró.

En la oportunidad, visitó el Centro de Día para Adultos Mayores, al que calificó como un espacio fundamental para la contención y acompañamiento de los vecinos mayores. Asimismo, subrayó que la gestión provincial sostiene su compromiso con los pilares de salud pública, seguridad pública y educación pública, garantizando el acceso equitativo a estos derechos en cada rincón de Jujuy.

El mandatario también destacó la realización de un mural alusivo a la identidad local, enmarcado en el corredor de murales impulsado por la Secretaría de Cultura.

“Felicito a los autores del hermoso mural y agradezco esta iniciativa del Secretario de Cultura. Celebro que sumemos una nueva obra al corredor de murales”, señaló.

Durante el acto, Sadir realizó un anuncio significativo para la región: la reparación total de la Ruta Provincial N° 1, obra que se encuentra incluida en el presupuesto provincial del próximo año.

“Es la cuarta o quinta vez que recorro la Ruta 1, no solo hacia Rodeito, sino también hacia Piquete, Santa Clara y Palma Sola. Puedo confirmar que la reparación total de la Ruta 1 está incluida en el presupuesto provincial del año que viene. En una primera etapa, vamos a llegar hasta El Piquete, unos 30 o 33 kilómetros, y esperamos comenzar los trabajos en febrero o marzo, si el clima lo permite”, detalló.

Asimismo, resaltó la importancia estratégica de esta obra vial, al tratarse de una zona productiva y parte del corredor bioceánico que une Brasil con Chile, señalando que “mejorará la circulación, la seguridad y el desarrollo económico de toda la región”.

Finalmente, Sadir reafirmó su compromiso con la comunidad y agregó que “vamos a seguir trabajando fuerte, desde el Gobierno Provincial, con la Comisión Municipal y con cada vecino, porque queremos mejorar la calidad de vida de todos los jujeños. A pesar del contexto difícil que atraviesa el país, redoblamos esfuerzos para seguir haciendo”, concluyó.

Por su parte, el comisionado municipal Eduardo Orellana agregó que “se cumplen 40 años de la fundación del pueblo de Rodeo y la verdad que estamos muy contentos y emocionados”.

“Estas fechas nos remueven sentimientos, recuerdos y también nos hacen tomar conciencia del paso del tiempo y del crecimiento de toda la zona”, expresó.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, la ministra de Desarrollo Humano Marta Russo, el Secretario de Cultura José Rodríguez Bárcena y el Auditor de la Nación Alejandro Nieva.