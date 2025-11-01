Cronograma de castraciones y vacunaciones de Zoonosis del 3 al 7 de noviembre

La Dirección de Zoonosis del Municipio informó el cronograma de actividades programadas para la próxima semana, que incluye jornadas de castración, vacunación, registro y desparasitación de mascotas en distintos barrios de la ciudad.

De esta manera desde la repartición especificaron:

Lunes 3 de noviembre:

Las castraciones se realizarán desde las 8 de la mañana en el barrio El Chalchalero, con un total de 20 turnos disponibles.

Martes 4 de noviembre:

El operativo continuará en el barrio Calcina, también a partir de las 8 horas, con 15 turnos habilitados.

Los turnos de castración pueden solicitarse en el Centro de Atención Municipal (CAM) San Francisco de Álava, ubicado en Santa Victoria 835, de 14 a 18 horas.

Miércoles 5 de noviembre:

Dentro del programa “La Muni junto a vos”, se llevará a cabo una jornada de castración, registro y vacunación en el CPV Malvinas, de 9 a 12 horas, con 20 turnos disponibles.

Por la tarde, el operativo se trasladará al Multiespacio Plaza de las Mujeres, de 16 a 18 horas, donde se ofrecerán servicios de vacunación, registro, desparasitación y entrega de manuales de tenencia responsable.

Jueves 6 de noviembre:

Se realizarán castraciones masivas en el CAM San Francisco de Álava desde las 8 de la mañana, con 45 turnos disponibles, y otro bloque a partir de las 14 horas, con 30 turnos adicionales.

También se concretarán 30 castraciones en el Centro Modelo 1 y otras 30 en el Centro Modelo 2.

Viernes 7 de noviembre:

Las actividades se centrarán en vacunación y registro de mascotas en diferentes sectores de Alto Comedero:

Manzana 35, Lote 12 (47 Hectáreas), de 9 a 12 horas.

Las Capillas, Giannoni, 330 Viviendas.

Manzana B, Lote 23 (122 Viviendas UOCRA).

Desde el área de Zoonosis se recuerda la importancia de participar de las campañas para garantizar el bienestar animal y la salud pública, reforzando el compromiso con la tenencia responsable de mascotas