El intendente Jorge acompañó la inauguración del II Curso Internacional de Ultrasonografía en Ginecología, Obstetricia y Diagnóstico Prenatal

El intendente, Raúl “Chuli” Jorge, participó del acto de inauguración del II Curso Internacional de Ultrasonografía en Ginecología, Obstetricia y Diagnóstico Prenatal, organizado por la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología (SAUMB), que se desarrolla en El Cabildo de Jujuy. El importante encuentro, que reúne a especialistas locales, nacionales e internacionales, fue declarado de interés municipal por el Ejecutivo capitalino.

Durante su intervención, el intendente Jorge destacó el valor académico y humano del evento, subrayando su relevancia tanto para la comunidad médica como para la ciudad. En ese sentido, expresó, “importante el desafío que han tomado obstetras, ginecólogos, especialistas en imágenes para los niños y niñas por nacer, que creo que toman este encuentro tan masivo y tan importante y tan ejemplificador de lo que significa en una ciudad que tiene infraestructura para hacer estos encuentros y que permite, que venga gente de todo el país, gente del NOA, también de otros países, no solo de instruir, sino también de formar parte de los cuerpos que componen este encuentro tan importante”.

Asimismo, el jefe comunal destacó el impacto positivo que este tipo de actividades tiene en la ciudad, “muy feliz de poder acompañar esto y de tratar de incidir y fomentar este tipo de encuentros a otras disciplinas, porque esto le viene muy bien a la ciudad y a la provincia, porque genera movilidad, genera que nos visite gente importante, que en el boca a boca transfieren lo importante que es esta ciudad y esta provincia para estos encuentros, pero también para que se comparta la cultura, la tradición, los paisajes que tiene Jujuy”.

Finalmente, el intendente Jorge dedicó unas palabras de reconocimiento al Dr. Alejandro Zenteno y a su familia, referentes locales en la especialidad, “tengo una amistad muy grande con el Dr. Zenteno, porque cuando tenía en mi estudio profesional, fuimos vecinos y sé la calidad de persona que es él, Alejandro y su familia, son todos especialistas en obstetricia, en ginecología, han generado una clínica muy importante y su hijo, Sebastián, tuvo un merecido reconocimiento más que explícito por haber sido una gran persona y un gran profesional”.

Acompañó al intendente el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, quien además de dar la bienvenida a los asistentes al espacio, entregó una declaración de interés municipal al Dr. Sebastián Zenteno, por quien lleva el nombre el curso, fallecido hace un par de años, destacando el merecido homenaje al profesional jujeño.