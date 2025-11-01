Innovación Educativa. «Entre almas y calabazas»: una celebración que une culturas

El encuentro reunió a un gran número de visitantes para celebrar la memoria y la diversidad cultural.

El Centro de Innovación Educativa se llenó de color, tradición y creatividad con la propuesta “Entre almas y calabazas”, un encuentro que reunió a un gran número de visitantes para celebrar la memoria y la diversidad cultural.

La jornada invitó a reflexionar y disfrutar las distintas formas de honrar a los Fieles Difuntos en tres culturas que conviven en nuestra sociedad: la mexicana, la norteamericana y la andina. Con un enfoque que pone en valor nuestras raíces, el encuentro destacó la importancia de revalorizar las costumbres locales y ancestrales.

Familias enteras participaron de esta propuesta que, además de celebrar, busca cuidar y acompañar a niños, niñas y adolescentes —una política prioritaria del Ministerio de Educación—, ofreciendo un espacio gratuito, creativo y seguro.

Durante la jornada se dictaron cuatro talleres diseñados para despertar la curiosidad y la imaginación:

El director de Innovación Educativa, Pablo Almirón, agradeció a los visitantes por “demostrar su creatividad, especialmente a través de sus disfraces, que llenaron el espacio de alegría y color”. El esperado desfile de disfraces culminó con la entrega de presentes a los más destacados de la tarde.

Uno de los momentos especiales fue la presentación del grupo Estocolmo, integrado por siete adolescentes que desde hace un año utilizan las instalaciones del Centro para ensayar.

“Entre almas y calabazas” dejó en claro que innovar también es reconocer nuestras raíces y compartirlas con orgullo.