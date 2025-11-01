Salud . Sadir refuerza la atención sanitaria con nuevos móviles de itinerancia y base del SAME

El gobernador Carlos Sadir encabezó la entrega simbólica de nuevos móviles de itinerancia destinados a fortalecer la atención sanitaria en las zonas más alejadas de los principales centros de salud de la provincia. La medida busca mejorar el sistema de recorridos que llevan equipos médicos a distintos puntos del territorio jujeño.

El acto se realizó en la flamante Unidad de Soporte de Emergencias del SAME 107 en Ciudad Cultural, cuya inauguración oficial se concretó en la misma oportunidad.

Junto al gobernador Sadir, estuvo presente el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, y el director del SAME, Pablo Jure, además de otras autoridades sanitarias.

El Gobernador Sadir destacó que los vehículos resultarán cruciales para el esquema de salud provincial, mejorando la estrategia de itinerancia que recorre toda la provincia con los equipos de médicos a lugares en los que se necesitan».

Sadir, también puso en valor la nueva infraestructura de emergencias del SAME, en Ciudad Cultural, por su ubicación estratégica y gran accesibilidad para llegar a la zona de influencia y a las rutas cercanas, garantizando una respuesta rápida. Además, destacó que la Unidad de Soporte de Emergencias (USE) cuenta con una ambulancia de última generación y estará habilitada las 24 horas del día.

Como parte del compromiso con la salud pública, Sadir adelantó que la provincia continuará invirtiendo en el sistema de emergencias.

«El SAME está haciendo una contratación para incorporar siete nuevos móviles para incrementar la flota en el Ministerio de Salud y ratificamos el compromiso con la salud pública,» anunció el Gobernador.

La incorporación de estos nuevos vehículos, sumada a la base estratégica y al fortalecimiento de los equipos itinerantes, busca descentralizar y optimizar la atención prehospitalaria y la cobertura médica en todo el territorio jujeño.