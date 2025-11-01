Se invita a los centros vecinales a aprovechar el asesoramiento contable municipal de manera gratuita

La Dirección de Participación Ciudadana invita a todos los centros vecinales de la ciudad a sumarse y aprovechar el asesoramiento contable y legal que se brinda de manera gratuita, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento institucional y la transparencia administrativa. Además, se pueden a adherir a los distintos programas impulsados desde el municipio, como el Presupuesto Participativo, Promotores Ambientales y diversas actividades sociales, culturales y comunitarias, destinadas a mejorar la calidad de vida en los barrios y fomentar la participación activa de todos los vecinos.

En este orden, la directora del área mencionada, Ebelia Vargas explicó “desde la Dirección, se aborda una perspectiva más social del trabajo territorial, articulando con centros vecinales, instituciones barriales y puestos de salud”. Además, se refirió a la continuidad de los programas, “Participación Popular, Promotores Ambientales y Presupuesto Participativo, que buscan fortalecer el tejido comunitario, promover la organización vecinal y fomentar el compromiso ciudadano en el cuidado del entorno y en la toma de decisiones colectivas”.

Añadió así también, el asesoramiento contable y legal a los centros vecinales “acompañándolos en todo lo que necesiten para el funcionamiento institucional, puesto que contamos con una abogada en el equipo, disponible para orientar tanto a las instituciones como a los vecinos en los barrios, fortaleciendo la organización comunitaria”.

En este contexto, Ebelia Vargas invitó a los vecinos a acercarse a la Secretaría de Planificación y Ambiente, ubicada en la colectora de Ruta 9, en el barrio Cuyaya. “Allí estamos disponibles para brindar asesoramiento y acompañamiento en todo lo relacionado con la parte social, ofreciendo apoyo a quienes buscan fortalecer el trabajo comunitario en sus barrios”.

Puntualizó en ese sentido, “todo lo que los centros vecinales y vecinos generan día a día en sus barrios es fundamental para el fortalecimiento comunitario. Actualmente, desde la dirección estamos trabajando activamente con los promotores ambientales, con quienes ya realizamos una exposición. Además, se lleva adelante la realización de balances contables para los centros vecinales, con un promedio mensual de entre quince y veinte balances, brindando así acompañamiento técnico y fortaleciendo la transparencia en la gestión barrial”.

“Circula tu libro”

Actualmente – dijo Vargas- “estamos trabajando con el programa “Circula tu libro”, recorriendo todos los distritos de la ciudad. La propuesta tiene una gran recepción por parte de la comunidad: los vecinos se acercan a intercambiar libros, dejando aquellos que ya fueron leídos y llevándose otros que les interesen. El programa está pensado tanto para niños de nivel primario y secundario como para cualquier persona que disfrute de la lectura y quiera acceder a nuevos títulos. Es una forma de promover el hábito de leer, generar comunidad y dar nueva vida a los libros”, puntualizó.

Finalmente afirmó “el vecino que desea colaborar con el programa puede acercarse a su centro vecinal más cercano, que actúa como punto de contacto y organización. Desde la Municipalidad coordinamos directamente con estos centros, y también llevamos la propuesta a instituciones cercanas como centros culturales, CPV, escuelas y otros espacios comunitarios, con el objetivo de facilitar el acceso y fortalecer el trabajo conjunto con la comunidad”.

Afirmó “estamos en el horario de 9 a 12:30, e invitamos a todos los vecinos a que se acerquen a la oficina. Si necesitan asesoramiento sobre la conformación o regularización de un centro vecinal, de alguna institución o desean retomar actividades comunitarias, desde la Dirección estamos para acompañarlos y brindarles el apoyo necesario”, enfatizó.