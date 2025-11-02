Academia de Oficios. Iniciaron capacitaciones gratuitas en inglés y barista

El Ministerio de Trabajo y Empleo, mediante la Academia de Oficios, dio inicio al curso de inglés para el turismo y barista, una iniciativa gratuita que apunta a fortalecer la atención al visitante y ampliar las oportunidades laborales en el sector turístico de la provincia.

Las clases cuentan con un equipo de profesores que brindan formación en atención al público, recepcionista, taxista y más formación para la policía turística, entre otras áreas, comentó, Sonia Belizán, profesora de inglés.

“Estamos dando clases a más de 45 personas, ofreciendo las herramientas para que presten un servicio de información turística de mayor calidad, entre otros servicios para el turista”, expresó.

Luego el Director de Formación Laboral, Nicolás Ruiz, hizo referencia a la apertura de más comisiones, debido a la alta cantidad de inscriptos que se anotaron en los primeros cursos y esos alumnos, serán notificados los lugares y horarios de cursado.

En cuanto al curso de barista, Ruiz resaltó que este tipo de capacitación laboral, potenciará el servicio gastronómico en cuanto a la organización del servicio y el funcionamiento del área de cafetería en distintos tipos de establecimientos gastronómicos y hoteleros que tiene la provincia.

“La idea con este curso es generar requerimientos del cliente para la satisfacción óptima de sus expectativas de acuerdo al servicio ofrecido en cada establecimiento gastronómico”, resaltó Ruiz.

Finalmente, afirmó que el objetivo del gobernador, Carlos Sadir y del ministro Normando Álvarez García, es brindar herramientas para que los jujeños y jujeñas, busquen un nuevo empleo o para quienes ya se encuentran trabajando y desean incorporar nuevas herramientas del conocimiento laboral.