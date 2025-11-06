Cultura. Poesía y música celebran cinco años de la Academia de Literatura

Silvina San Martín, Sara Aguero, Silvia Salazar y Cristina Menuidez se juntan para un recital poético musical.

«Letras encontradas» celebra los cinco años de la Academia Argentina de Literatura Filial Jujuy combinando lectura de poesías y música en vivo. Cuatro voces de la escena literaria local se encuentran en un formato que genera diálogo entre la palabra escrita y el sonido.

Liliana de la Vega coordina la velada que promete ser un encuentro cálido entre autoras, músicos y público. Una noche para disfrutar la poesía jujeña en un ambiente íntimo y cercano.