Educación Ambiental. Estudiantes ganadores de los Valles recibieron el premio del Concurso «1 Minuto por mi Tierra»

Se entregaron los premios del Concurso “1Minuto por mi Tierra” en la región Valles. Se trata de una iniciativa que promueve la conciencia ambiental a través del lenguaje audiovisual.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, y el Ministerio de Educación, realizaron la Gala de Premiación en la región Valles, del concurso “Un minuto por mi tierra”. La propuesta promovió la conciencia ambiental a través del lenguaje audiovisual y los cortometrajes.

El certamen, destinado a estudiantes secundarios de 16 a 18 años de toda la provincia, convocó a jóvenes de las cuatro regiones (Yungas, Quebrada, Valles y Puna) para crear videos de un minuto que permitan reflexionar sobre los problemas ambientales y proponer soluciones desde su mirada innovadora y creativa.

Estuvieron presentes la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; el presidente del IAAJ, Patricio Artero; la directora de Fomento y Promoción de la misma institución, Belén Suárez; el director de Educación y Comunicación, Nicolás Herrera, acompañado de su equipo; la directora de Cambio Climático, Rosario Boggione; y el reconocido influencer y creador de contenido, Juan Irusta, que integró el jurado de evaluación de las propuestas.

Al respecto, la ministra Zigarán expresó: “Esta es una iniciativa del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a través de sus directores, de Patricio Artero y de Belén Suárez. Hemos trabajado junto al Ministerio de Ambiente, también al Ministerio de Educación, para llevar adelante este concurso de Un Minuto por mi Tierra, que convocó a jóvenes de entre 16 y 18 años para la producción de pequeños audiovisuales que tuvieran temática ambiental”.

La funcionaria destacó la participación en el concurso: “La verdad es que se han presentado jóvenes de todas las regiones de la provincia abordando diversas problemáticas ambientales. Sobresale mucho la problemática de residuos, pero quiero destacar en este sentido que los jóvenes han hecho mucho hincapié en la responsabilidad individual que tiene cada uno de los seres humanos en relación con la gestión de los residuos”.

También indicó que aparecen problemáticas vinculadas a la biodiversidad, como la extinción del yaguareté, la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la especie, en peligro de extinción.

Por último, Zigarán resaltó que “las nuevas generaciones, los niños y los adolescentes, tienen una gran conciencia de las problemáticas ambientales, y eso tiene que ver con muchos factores. Probablemente con muchas de las acciones que llevamos adelante desde el Ministerio en materia de educación ambiental, con el trabajo que hace el Ministerio de Educación, con el trabajo que hacen los docentes en las escuelas también”.

Por su parte, Belén Suárez, dijo que “desde el año pasado comenzamos esta iniciativa, un concurso dedicado a las escuelas secundarias. Lo hicimos en forma conjunta con el Ministerio de Ambiente y también con la coordinación y la participación del Ministerio de Educación para poder llegar justamente a los chicos de las distintas escuelas secundarias, cuarto, quinto y sexto año con las escuelas técnicas”.

Suárez valoró el esfuerzo de los chicos, “creo que fueron impresionantes las técnicas en cuanto a lo audiovisual, y después también el compromiso que tienen en cuanto a la problemática, porque hay videos que de verdad tienen un mensaje muy claro, conciso. Es muy difícil hacer un video en poco tiempo, en uno, dos, tres minutos, y la verdad que los chicos lo han logrado de manera extraordinaria”.

Durante el evento, realizado en el Microcine de la Ciudad de las Artes, se premiaron y reconocieron proyectos ganadores y destacados de la región Valles, que recibieron herramientas y dispositivos de producción audiovisual y kit sustentables por su compromiso y creatividad.

Proyectos premiados:

1º premio Zona Valle: “La lllamada de la naturaleza”, de Candelaria Del Valle Chavez, Emilce Yuliana Arcienega, Josefina Lenadra Flores, Shaiel Nera Cruz Liborio, del Colegio Juan Bautista de La Salle.

Menciones especiales:

* “Un barrio afectado”, de Tomas López, Geraldine Ariadna Mamani, Luciana Aymara Troncoso y Ana Victoria Del Pilar Vilte.

* “El planeta es uno solo, cuidémoslo, juntos podemos”, de Joselyn Alexandra Fabiana Gutiérrez, Tatiana Jael Méndez, Yuliana Sofía Cristina Villa y Briana Rocío Rivero.

* “La contaminación y la oxidación en los parques: un llamado a cuidar a la Madre Tierra”, de Luana Aylin Quiroga Canavire, María Guadalupe Ramos, Tamara Valentina Taritolay y Eliseo Ruben Angel Veliz.

* “Mi tierra. Mi barrio. Mi hogar.”, de Emilce Yuliana Arcienega, Dante Uriel Ballestero, y Rodrigo Gerónimo Gonzalo Diaz, integrantes del Periódico Escolar Conectados La Salle.

El jurado estuvo integrado por Rosario Boggione, directora Provincial de Cambio Climático; Lucio Malizia, biólogo y productor audiovisual; y Juan Irusta, realizador audiovisual referente del Centro de Innovación Educativa.

Con este concurso, el Gobierno de Jujuy impulsa la participación juvenil en la construcción de una conciencia ambiental colectiva, apostando al arte y la educación como herramientas de transformación.