La Policía Federal celebró su 204 aniversario y distinguió a su personal

El acto se llevó a cabo en el Centro Cultural “Manuel Belgrano» con la presencia de autoridades, personal de la División Unidad Operativa Federal y de la Policía de la Provincia e invitados especiales.

El jefe de la División Operativa Federal, subcomisario Diego Gastón Baud, y el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, encabezaron el acto de aniversario de la fuerza de seguridad nacional.

La Policía Federal a pesar de los nuevos cambios de modalidad de trabajo a nivel nacional, mantiene un buen vínculo y relación con su par de Jujuy tomando en valor la preservación, el cuidado a la ciudadanía jujeña y su lucha contra el narcotráfico