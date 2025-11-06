Turismo. El aeropuerto de Jujuy cerró octubre con más de 44 mil pasajeros

El Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán registró un movimiento de 44.606 pasajeros durante octubre, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en la conectividad aérea de la provincia. Las cifras oficiales muestran un incremento del 9% respecto a septiembre y del 13% en comparación con octubre de 2024.

Los números reflejan un desempeño positivo de la terminal jujeña, que viene acompañando el crecimiento del tráfico aéreo a nivel nacional. El aumento interanual del 13% marca una recuperación sostenida en el flujo de pasajeros que transitan por el aeropuerto ubicado en Perico.

El incremento del 9% respecto al mes anterior evidencia la consolidación de la temporada alta, que comienza a manifestarse con mayor movimiento tanto en vuelos de cabotaje como en las conexiones con Buenos Aires. Este crecimiento beneficia tanto al sector turístico como a la conectividad de los jujeños con el resto del país.

La terminal aérea se posiciona como una puerta de entrada estratégica para los visitantes que eligen la provincia como destino, especialmente en momentos donde la Quebrada de Humahuaca, las Salinas Grandes y otros atractivos naturales mantienen alta demanda. El aeropuerto opera vuelos regulares con las principales aerolíneas del país.

El resultado de octubre representa un indicador positivo para el cierre de año, ya que noviembre y diciembre suelen ser meses de alta actividad por las vacaciones de verano y el inicio de la temporada turística en la región.