Accesibilidad. Call Center de Salud: turnos para ginecología, obstetricia y psicología se otorgan por la tarde

La modalidad inició el último 3 de noviembre.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que la Unidad Call Center dio inicio a una nueva modalidad de atención, desdoblando la solicitud de turnos de especialidades con alta demanda, a fin de responder de manera integral al total de llamados que ingresan en cada jornada.

El servicio 0800 777 7711 que está a disposición de lunes a viernes de 7 a 19 horas continuará operando de manera habitual a excepción de ginecología, obstetricia y psicología cuyos turnos pueden solicitarse de lunes a viernes en el horario de 14 a 19.

“Las personas usuarias que necesitan acceder a estas tres especialidades deben comunicarse a nuestro Call Center de lunes a viernes por la tarde, de 14 a 19 horas”, explicó el referente del área, Gustavo Nieto, y remarcó que “el objetivo de esta modalidad es optimizar la extensión horaria de trabajo de nuestra línea ya que la mayoría de las llamadas ocurren por la mañana. Desdoblar estas especialidades permitirá descomprimir el volumen de comunicaciones y dar respuesta efectiva a cada persona que se contacta”.

En tanto, recordó que también por la tarde se realiza la solicitud de turnos para Carnet Sanitario, llamando en el horario de 13 a 19 horas.

Para el resto de especialidades médicas, la atención se realiza en el horario corrido habitual de 7 a 19 horas en días hábiles.