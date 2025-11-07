Noticias de Jujuy

Economía local . Formar, producir y crecer: el Estado cerca de los emprendedores jujeños

Formar, producir y crecer: el Estado cerca de los emprendedores jujeños

Distintas instancias de capacitación continúan en el interior brindando herramientas, ofreciendo oportunidades de formación y de expansión económica.

En el marco de las políticas públicas de promoción del trabajo y fortalecimiento de la economía local, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, continúa consolidando acciones que impulsan y fortalecen a los emprendedores jujeños.

Mediante la Dirección de Fortalecimiento Económico y la Coordinación de Economía Comunitaria, se desarrollaron múltiples instancias de capacitación orientadas a brindar herramientas que fortalezcan la autonomía económica y el crecimiento sostenible de los emprendimientos jujeños.

La Dirección, encabezada por Oscar Unzaga, dictó el taller “Marketing para Emprendedores y Líneas de Financiamiento” en las localidades de León, San Antonio, Yala, Caimancito, y Palpalá, con el propósito de optimizar estrategias de comercialización y acceso a oportunidades crediticias.

Por su parte, la Coordinación de Economía Comunitaria, a cargo de Silvina Díaz, concretó formaciones en sublimación en El Bananal y Yuto, y el taller de elaboración de esencias aromáticas en Tilcara, Caimancito, Puesto Viejo, Pampa Blanca y San Salvador de Jujuy, promoviendo alternativas productivas que fortalecen la economía familiar y comunitaria.

Además, se llevaron a cabo talleres de motivación para emprendedores en El Piquete y El Carmen, espacios de intercambio y reflexión destinados a potenciar el liderazgo, la creatividad y la confianza personal en cada proyecto productivo.

Asimismo, durante el mes de noviembre se dio inicio a la capacitación en Elaboración de Pan Dulce, Budín y Mantecol, que se desarrolla en El Piquete, Caimancito, Los Lapachos, San Antonio, Huacalera y en distintos centros vecinales de la capital, ofreciendo nuevas oportunidades de formación y expansión económica.

