El Cabildo Histórico de Jujuy celebrará un encuentro multicultural este sábado

«Sabores del Mundo» reunirá a las colectividades extranjeras en una jornada de tradiciones, gastronomía y cultura.

El próximo sábado, el emblemático Cabildo Histórico de Jujuy será escenario de «Sabores del Mundo», un encuentro de colectividades que promete convertirse en una verdadera celebración de la diversidad cultural de nuestra provincia.

El evento, organizado por Colectividades Extranjeras en Jujuy en conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se desarrollará en el Muro de las Batallas y ofrecerá a los jujeños y visitantes la oportunidad única de disfrutar de las tradiciones, sabores y expresiones culturales de las distintas comunidades que enriquecen nuestra identidad local.

Durante toda la jornada, el público podrá deleitarse con la gastronomía internacional representada por platos típicos de diversas colectividades, disfrutar de expresiones culturales como música, danzas y tradiciones de diferentes países, y participar de un verdadero intercambio multicultural en un espacio de encuentro y conocimiento mutuo.

Las familias jujeñas podrán disfrutar de una tarde especial en uno de los sitios históricos más importantes de la ciudad, en un ambiente festivo decorado con banderas de los países representados.