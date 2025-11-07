Inician las inscripciones en los Centros de Desarrollo Infantil municipales

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, informó que se encuentran abiertas las inscripciones y preinscripciones para los distintos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que funcionan en la ciudad, brindando contención, educación y acompañamiento integral a niños y niñas desde los 45 días de vida hasta los 3 años de edad.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó la importancia de esta etapa del año para la planificación del nuevo ciclo educativo, “cerrando el ciclo con todas las áreas educativas formales y no formales del municipio y ya empezando a planificar lo que va a ser la contención, la recepción, todo lo que tiene que ver con la primera infancia, y etapas dentro del desarrollo de los menores, de gran importancia, donde el valor nutricional, el valor educativo, el valor salud, el valor contención emocional son muy importantes para los futuros adultos y siempre confiando en la capacidad de las educadoras de nuestra provincia, como también en los equipos profesionales y profesionalizados del municipio que hacen una gran labor en esta atención de las familias jujeñas”.

Por su parte, la directora de Educación, Érica García, brindó detalles sobre el proceso de inscripción y los requisitos necesarios, “todos los Centros de Desarrollo Infantil que tiene el municipio están abriendo las preinscripciones e inscripciones, recibimos niños de 45 días de nacidos hasta los 3 años de edad. Básicamente, contamos con varios requisitos que serían: fotocopia del DNI, certificado de residencia y convivencia, partida de nacimiento, fotocopia de certificado de vacunas, ficha de inscripción de legajo único de alumnos, fotocopia de los DNI de las personas que están autorizadas a retirar al menor; y, en el caso existiera alguna cuestión judicial, se pide autorización del convenio, como se fue pautando, se pide constancia del trabajo y certificado de buena salud”.

Además, precisó que, “se pide el aporte del seguro médico, todas las instituciones tienen una aseguradora para los niños. Hasta 29 de diciembre se hace preinscripción e inscripción, y la inscripción definitiva sería el 1 de febrero con el inicio del ciclo lectivo 2026. Es importante resaltar que hay varios CDI en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, en este momento son nueve, más uno que funciona en el turno noche en la Escuela Marina Vilte, para todos los alumnos que están haciendo las terminalidades educativas”.

Finalmente, García recordó que, “la documentación se acerca a cada uno de los CDI por el horario de la mañana, es muy importante que se llene la ficha de legajo único de alumno”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/atH-2aKKgxk