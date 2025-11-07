Noticias de Jujuy

Jujuy Soste. La provincia fortalece las estrategias de lucha frente al cambio climático

La provincia fortalece las estrategias de lucha frente al cambio climático

Jujuy avanza sostenidamente en la ejecución del Plan Provincial de Respuesta de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, fortaleciendo además las capacidades técnicas locales.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy participó de las Jornadas de Fortalecimiento de Capacidades de Gobiernos Subnacionales, organizadas por la agencia Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, en el marco del proyecto ProCLIM-AR. Estuvo presente en la oportunidad, Ing. Gabriela Jeckeln, de la Dirección Provincial de Cambio Climático que lleva adelante el diseño, desarrollo y monitoreo del Plan de Respuesta Provincial.

En este sentido, Jujuy fue parte activa del taller nacional que reunió a representantes de todo el país para intercambiar experiencias y fortalecer las herramientas de planificación climática. El encuentro se desarrolló en el marco del proyecto «Promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina – ProCLIM-AR», una iniciativa que impulsa acciones concretas hacia un futuro sostenible.

La propuesta, organizada por la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, contó con la presencia de autoridades nacionales, referentes provinciales, integrantes de la Mesa Argentina de Carbono y equipos técnicos especializados.

Durante las jornadas, realizadas los días 29 y 30 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abordaron los desafíos y las oportunidades que enfrentan las provincias en la implementación de sus Planes de Respuesta frente al cambio climático. Cabe señalar que Jujuy, junto a otras jurisdicciones, cuenta con el apoyo de una consultoría destinada a desarrollar una calculadora de costos de medidas de mitigación y adaptación, una herramienta fundamental para avanzar en políticas ambientales basadas en evidencia y planificación.

«El trabajo técnico incluyó la presentación de la herramienta de costeo, un proceso complejo y desafiante que busca integrar la diversidad de medidas propuestas en cada territorio», explicó Gabriela Jeckeln. Además, los consultores de GIZ-ProCLIMAR expusieron dos herramientas complementarias que fortalecen la gestión climática, una orientada al análisis de vulnerabilidad y riesgos, y otra al monitoreo y seguimiento de los planes de respuesta.

Por otra parte, Jeckeln relató también que «el segundo día del encuentro estuvo dedicado al artículo 6 del Acuerdo de París, específicamente articulo 6.2 y 6.4 mediante los cuales se establecen mecanismos de cooperación para que los países puedan alcanzar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)”. Se compartieron avances, perspectivas y desafíos para su implementación efectiva en Argentina, reafirmando la importancia del trabajo conjunto entre nación, provincias y sector privado».

De esta manera Jujuy continúa avanzando en su camino hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. «Avanzar y fortalecer, planificar y actuar, son los ejes que guían la política ambiental provincial en la lucha frente al cambio climático», concluyó la profesional del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

