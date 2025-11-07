Jujuy Soste. La provincia fortalece las estrategias de lucha frente al cambio climático

Jujuy avanza sostenidamente en la ejecución del Plan Provincial de Respuesta de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, fortaleciendo además las capacidades técnicas locales.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy participó de las Jornadas de Fortalecimiento de Capacidades de Gobiernos Subnacionales, organizadas por la agencia Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, en el marco del proyecto ProCLIM-AR. Estuvo presente en la oportunidad, Ing. Gabriela Jeckeln, de la Dirección Provincial de Cambio Climático que lleva adelante el diseño, desarrollo y monitoreo del Plan de Respuesta Provincial.

En este sentido, Jujuy fue parte activa del taller nacional que reunió a representantes de todo el país para intercambiar experiencias y fortalecer las herramientas de planificación climática. El encuentro se desarrolló en el marco del proyecto «Promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina – ProCLIM-AR», una iniciativa que impulsa acciones concretas hacia un futuro sostenible.

La propuesta, organizada por la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, contó con la presencia de autoridades nacionales, referentes provinciales, integrantes de la Mesa Argentina de Carbono y equipos técnicos especializados.

Durante las jornadas, realizadas los días 29 y 30 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abordaron los desafíos y las oportunidades que enfrentan las provincias en la implementación de sus Planes de Respuesta frente al cambio climático. Cabe señalar que Jujuy, junto a otras jurisdicciones, cuenta con el apoyo de una consultoría destinada a desarrollar una calculadora de costos de medidas de mitigación y adaptación, una herramienta fundamental para avanzar en políticas ambientales basadas en evidencia y planificación.

«El trabajo técnico incluyó la presentación de la herramienta de costeo, un proceso complejo y desafiante que busca integrar la diversidad de medidas propuestas en cada territorio», explicó Gabriela Jeckeln. Además, los consultores de GIZ-ProCLIMAR expusieron dos herramientas complementarias que fortalecen la gestión climática, una orientada al análisis de vulnerabilidad y riesgos, y otra al monitoreo y seguimiento de los planes de respuesta.

Por otra parte, Jeckeln relató también que «el segundo día del encuentro estuvo dedicado al artículo 6 del Acuerdo de París, específicamente articulo 6.2 y 6.4 mediante los cuales se establecen mecanismos de cooperación para que los países puedan alcanzar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)”. Se compartieron avances, perspectivas y desafíos para su implementación efectiva en Argentina, reafirmando la importancia del trabajo conjunto entre nación, provincias y sector privado».

De esta manera Jujuy continúa avanzando en su camino hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. «Avanzar y fortalecer, planificar y actuar, son los ejes que guían la política ambiental provincial en la lucha frente al cambio climático», concluyó la profesional del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

