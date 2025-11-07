Personal de servicios generales se capacitó en buenas prácticas de manipulación de alimentos

Con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria en los comedores escolares, el Ministerio de Educación llevó adelante una capacitación para el personal de servicios generales (PSG) sobre buenas prácticas de manipulación higiénica de alimentos, en el Cine Teatro Altos Hornos Zapla.

La formación se realizó de manera estratégica durante una jornada institucional sin asistencia de estudiantes, lo que permitió una alta participación sin afectar la prestación del servicio alimentario en las escuelas.

La propuesta se desarrolló en coordinación con la Superior Unidad Bromatológica Nacional (SUNIBROM) del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Palpalá, en el marco de acuerdos interministeriales e interinstitucionales destinados a promover espacios escolares seguros.

El objetivo central es garantizar prácticas responsables en la manipulación de alimentos, abarcando todas las etapas: recepción, almacenamiento, preparación y servicio.

Además, equipos técnicos avanzan en un relevamiento de cocinas escolares y del trabajo del personal, para observar condiciones edilicias y prácticas cotidianas, y así fortalecer los estándares de inocuidad.

Desde la cartera educativa destacaron que esta iniciativa forma parte de la política de Protección y Cuidado de las Infancias y Adolescencias, y del compromiso por consolidar entornos escolares saludables a través de la formación continua del personal.

Tras la evaluación final, los participantes recibirán un certificado gratuito de Manipulador de Alimentos con validez de tres años para desempeñarse en instituciones educativas.

Quienes ejerzan actividades de manera independiente podrán gestionar el carnet nacional ante SUNIBROM abonando el arancel correspondiente.