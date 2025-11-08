Cultura. Encuentro Criollo celebra la Semana de la Tradición con música en vivo

El Centro Cultural Macedonio Graz será escenario de un Encuentro Criollo, actividad enmarcada en la Semana de la Tradición que contará con las actuaciones de El Maestro Vedia y su Conjunto, junto a Gustavo Llanes, con locución de Julio Serrizuela.

El evento se realizará en el espacio cultural ubicado en Lamadrid esquina Güemes de San Salvador de Jujuy, con entrada libre y gratuita. La velada promete un recorrido por los ritmos tradicionales del folklore argentino en un ambiente íntimo y cercano.

El Maestro Vedia es uno de los referentes de la música criolla en la provincia, con una extensa trayectoria en la difusión del cancionero popular. Compartirá escenario con Gustavo Llanes, músico reconocido en el ámbito local, mientras que Julio Serrizuela estará a cargo de la conducción de la velada.

El Encuentro Criollo es organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo junto a la Casa Macedonio Graz, en el marco de la celebración del Día de la Tradición que se conmemora cada 10 de noviembre. La actividad busca mantener vivas las expresiones culturales que definen la identidad nacional.