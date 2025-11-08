Cultura. Hermitas, tradición viva en muestra escolar

Alumnos de 6° y 7° grado de la Escuela Normal «Juan Ignacio Gorriti» exhiben trabajos sobre esta costumbre jujeña desde el lunes 10 de noviembre.

La muestra «Manteniendo la Costumbre de las Hermitas» se inaugurará a las 17 horas en Casa Macedonio Graz, ubicada en Lamadrid esquina Güemes de la localidad de Güemes, y permanecerá abierta hasta el 14 de noviembre. El proyecto estuvo a cargo de los profesores Mauricio y Armella Bascopé junto a estudiantes de 6° y 7° grado «C y D».

Los trabajos rescatan la tradición de las Hermitas, pequeños cuadros que se construyen durante Semana Santa combinando fe, arte popular y expresión comunitaria. El abordaje pedagógico permitió que los estudiantes investigaran y recrearan esta práctica ancestral, fortaleciendo su identidad cultural.

La muestra representa un encuentro entre educación, tradición y comunidad en uno de los espacios culturales del interior provincial.