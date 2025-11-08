Educación. EET N° 1 de La Quiaca representa a Jujuy en Olimpiadas del INET

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnica (E.E.T.) N° 1 de La Quiaca, pertenecientes a la especialidad Construcciones, participan en la Instancia Nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional (ETP) 2025, en la sede del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La delegación jujeña compite en el área de Construcciones/Maestro Mayor de Obras, poniendo a prueba sus conocimientos en diseño, planificación y ejecución de proyectos.

La participación de la E.E.T. N° 1 La Quiaca en esta instancia final subraya el compromiso institucional con la excelencia académica y el alto nivel de formación que se ofrece en una especialidad clave para el desarrollo de infraestructura provincial.

El Ministerio de Educación, acompaña y felicita al equipo de estudiantes y a los docentes asesores por su dedicación, el esfuerzo en la preparación y el talento demostrado. Este logro ratifica el rol fundamental de la ETP en la formación de profesionales capaces de responder a las demandas del sector de la construcción.