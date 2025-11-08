Noticias de Jujuy

Incidente controlado en el bar de El Cabildo de Jujuy

El Cabildo de Jujuy informa que durante la tarde de hoy se registró un principio de incendio en el área del bar del Cabildo de Jujuy.

Gracias a la rápida intervención del personal de Bomberos y del equipo del Cabildo, la situación fue controlada de inmediato, sin registrarse personas heridas.

El hecho afectó parcialmente el sector gastronomico del bar, sin comprometer las salas históricas ni el patrimonio del edificio.

Se agradece la eficiente labor de los equipos de emergencia y el acompañamiento y colaboración de la comunidad, que contribuyeron a una pronta resolución del incidente.

