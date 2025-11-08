La Muni Activa realizó el primer encuentro “Campeones de la Vida” para adultos mayores

En el marco del programa La Muni Activa, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante el primer encuentro de actividades recreativas destinadas a adultos mayores, denominado “Campeones de la Vida”.
La jornada se desarrolló en el Centro de Día Virgen del Valle, del barrio Mariano Moreno, y reunió a diversas instituciones que participaron en juegos tradicionales como sapo, tejo, truco y loba, además de disfrutar de una animada clase de baile.
Desde la organización se destacó la importancia de generar espacios de encuentro, recreación y bienestar para los adultos mayores, promoviendo la integración y el envejecimiento activo.
Asimismo, se expresó un agradecimiento especial a todas las instituciones participantes; al Instructorado de Baile, Gimnasia y Recreación para Adultos Mayores; al staff y equipo de Estación Saludable; y a los directivos y personal del Centro de Día Virgen del Valle por su colaboración y acompañamiento.
