Zoonosis Municipal continúa con su cronograma de castraciones y vacunaciones

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informa el cronograma semanal de actividades destinadas al cuidado y bienestar animal, que incluyen castraciones, vacunaciones antirrábicas, desparasitación y registro de mascotas.

El lunes 10, las castraciones se llevarán a cabo desde las 8 horas en el CIC “Che Guevara” y, por la tarde, desde las 14 horas, en la Asociación G-MA, manzana AP4, lote 1, barrio La Loma.

El martes 11, el quirófano móvil volverá a las 240 Viviendas, manzana M, lote 4, a partir de las 14 horas.

El miércoles 12, en el marco del programa “La Muni junto a Vos”, se realizará una jornada integral en la Asociación G-MA, manzana AP4, lote 1, La Loma, de 9 a 12 horas, donde los vecinos podrán acceder a castración, vacunación, registro y desparasitación gratuita de sus mascotas.

El jueves 13, se desarrollará una jornada de castración gratuita en el CPV Combate, manzana AP26, lote 43, en el sector de 47 Hectáreas de Alto Comedero, con 45 turnos disponibles a las 8 horas y otros 45 a las 14 horas.

Finalmente, el viernes 14, los operativos de vacunación y registro se realizarán en tres puntos del barrio Malvinas:

Alférez Sobral y Puerto Argentino, de 9 a 12 horas.

Crucero Gral. Belgrano y Puerto Argentino (Polideportivo), también de 9 a 12 horas.

Y en Pablo Arroyo 2870, 560 Viviendas, de 15 a 18 horas.

Desde la Dirección de Zoonosis se invita a los vecinos a participar de estas actividades, recordando la importancia de la tenencia responsable y el cuidado sanitario de perros y gatos.