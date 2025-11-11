Comienza la 41ª Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina

La Provincia de Jujuy será anfitriona de la 41ª Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina, que se desarrollará entre los días 12 y 14 de noviembre en las instalaciones del Hotel Altos de La Viña, en la ciudad capital.

El encuentro reunirá a autoridades nacionales y provinciales responsables de las áreas de presupuesto, hacienda y finanzas públicas, con el propósito de analizar la situación fiscal del país y las provincias, intercambiar experiencias de gestión y promover la coordinación de políticas en materia presupuestaria y financiera.

La ceremonia inaugural, prevista para el martes 12 a las 14 horas, contará con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas de Jujuy, Cr. Eduardo Federico Cardozo; el subsecretario de Presupuesto de la Nación, Rodrigo Cabado; el presidente del Foro Permanente, Cr. Hugo Zubillaga; y el vicegobernador de la Provincia, Alberto Bernis.

Durante las jornadas de trabajo se abordarán diversos temas de relevancia, entre ellos la situación fiscal y las perspectivas económicas nacionales y provinciales, la política tributaria y la distribución de recursos, el endeudamiento subnacional, y los avances en la implementación de sistemas de administración financiera (E-SIDIF) en distintas jurisdicciones.

También se presentarán experiencias provinciales en control y seguimiento del gasto público, junto con la exposición sobre el Proyecto Parque Solar Cauchari y su financiamiento mediante Bono Verde, a cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Jujuy.

Asimismo, se prevé un taller de intercambio de experiencias sobre temas presupuestarios con participación de representantes de la Oficina Nacional de Presupuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Entre Ríos, así como la presentación de la nueva página web y del aula virtual del Foro.

El día jueves 14 estará dedicado a aspectos institucionales del Foro, incluyendo la presentación de subcomisiones y la definición de programas de trabajo para el próximo período.

Con la realización de esta 41ª Reunión Plenaria, la Provincia de Jujuy reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la gestión financiera pública y la cooperación entre las jurisdicciones, en el marco de las políticas de transparencia, eficiencia y desarrollo institucional que impulsa el Gobierno de la Provincia.