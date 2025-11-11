Educación y la Municipalidad de Tilcara firmaron un convenio de cooperación

El documento establece un marco general para la planificación y ejecución de acciones conjuntas entre las partes, para fortalecer la implementación de proyectos educativos en las escuelas de la zona.

Este martes 11 de noviembre, en el Complejo Ministerial, se firmó un Convenio Marco de Colaboración y Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Tilcara. El acuerdo, rubricado por la ministra Serrano y la intendente Sonia Verónica Pérez, tiene como finalidad coordinar acciones conjuntas orientadas al desarrollo de proyectos educativos en los niveles Inicial, Primario y Secundario del municipio quebradeño.

Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron la importancia de consolidar el trabajo articulado entre los gobiernos provincial y municipal para fortalecer la gestión educativa y garantizar mejores condiciones de aprendizaje para niños, niñas y adolescentes de la comunidad tilcareña.