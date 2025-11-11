La Comisión de Asuntos Sociales analizó iniciativas vinculadas al reconocimiento histórico y comunitario de la provincia

En el salón Dr. Manuel Padilla de la Legislatura, la Comisión de Asuntos Sociales, mantuvo una extensa reunión en la que recibió a representantes del Colegio Fasta y de la Asociación Guías Argentinas Clan del Trébol Nora María Mealla de Ocampo de Fraile Pintado, quienes expusieron los fundamentos de dos proyectos de declaración de interés legislativo.

El primero de ellos propone nominar al cordón montañoso ubicado en el límite entre Jujuy y Salta como Cordón de los Mártires del Zenta, y designar a sus principales cumbres con los nombres de Pedro Ortiz de Zárate, Juan Antonio Solinas, Diego Ruiz y 18 Laicos. La iniciativa fue impulsada por el Obispado de Jujuy, el FASTA y presentada ante el Instituto Geográfico Nacional.

Por primero de los proyectos expusieron el sacerdote Matías Poccioni, el ing. Rolando Cabrera, la Lic. Valeria García y Jorge Dragone (vía plataforma Meet), quienes brindaron detalles sobre los alcances históricos, geográficos y espirituales de la propuesta.

Luego de escuchar las exposiciones, la presidenta de la Comisión Malena Amerise resaltó el valor histórico del proyecto, Ha sido una reunión muy enriquecedora. La comunidad del Colegio Fasta viene llevando adelante una investigación profunda que busca rescatar parte de nuestra historia y rendir homenaje a los Mártires del Zenta, figuras que forman parte del patrimonio religioso y cultural de la región.

Es valioso que podamos, en la recuperación histórica, no solamente ponerla en valor, sino también conocer del compromiso que tiene como institución con la historia, con figuras como Pedro Ortiz de Zárate. Hoy nos encuentra para conocer un poco en qué consiste esta iniciativa, pero sobre todo para poder acompañar desde la legislatura de la Provincia de Jujuy, sostuvo.

Por su parte, el sacerdote Matías Poccioni destacó la relevancia simbólica de la propuesta y expresó su agrado por la reunión, estamos muy contentos porque es la posibilidad de reconocer a un beato, a un santito jujeño, mártir, que entregó su vida por amor, por la paz, y que sea parte de nuestra historia y de nuestros lugares. Los nombres significan muchas cosas, y queremos que esta cadena montañosa lleve el nombre de este jujeño del cual nos sentimos orgullosos.

Asimismo, valoró el acompañamiento de la comisión de Asuntos Sociales, estamos contentos por la confianza, por poder contarles quién fue Pedro Ortiz de Zárate, la experiencia de haber recorrido esos cerros y la importancia cultural y social de rescatar su figura y la de todos los compañeros mártires. Ojalá que salga la declaración.

En tanto, Rolando Cabrera explicó la importancia de la iniciativa desde el punto de vista geográfico, es muy importante la designación de nombres a los aspectos físicos del relieve que tiene nuestra provincia, tan rica desde lo cultural y montañoso. El 92 por ciento de la superficie de Jujuy es montaña, por eso es fundamental identificar estos rasgos físicos sobresalientes como las alturas de los cerros, sostuvo.

El proyecto también contempla otras denominaciones altimétricas en la zona del Zenta. Son divisorias de agua que identifican el límite entre las provincias de Salta y Jujuy, agregó Cabrera.

La licenciada Valeria García realizó una vinculación histórica y social de Pedro Ortiz de Zárate, está muy ligado a los orígenes de nuestra provincia, su abuelo participó en la primera fundación. Ocupó numerosos cargos en el Cabildo y fue párroco de la Catedral. Impulsó la construcción de la capilla de la Virgen del Rosario y mantuvo una relación muy cercana con los pueblos nativos, conociendo su lengua y actuando siempre con generosidad y dedicación, refirió.

Proyecto de reconocimiento a la labor comunitaria de la Asociación Guías Argentinas

En la misma reunión, la Comisión recibió a integrantes del Clan del Trébol de la Asociación Guías Argentinas, quienes impulsan un proyecto para declarar de interés legislativo su trayectoria y labor comunitaria en Fraile Pintado.

En representación de la organización estuvieron presentes Felisa Juana Ramos, coordinadora, Edelma Patricia Albornoz, subcoordinadora, Viviana Ponce, secretaria, Ana Silvia Silvera, tesorera y las vocales Noemí Flores, Natividad flores y Alba Ciares.

En ese sentido, la referente Felisa Juana Ramos comentó que su presencia y la de sus compañeras fue para contar nuestra experiencia en el guidismo, una institución mundial que reactivamos con el único fin de servir al prójimo. Comenzamos siendo niñas en la organización y hoy, ya retiradas, decidimos retomar el grupo junto a otras compañeras docentes, indicó.

Sobre la importancia de la declaración, Ramos Indicó que, nos va a permitir ampliar nuestra comunidad a nivel provincial. En aquellos años éramos las únicas en Jujuy, y hoy seguimos siéndolo. Este reconocimiento nos ayudará a crecer y a cumplir la misión y visión de nuestra institución, sostuvo.

En ese contexto, la diputada Malena Amerise adelantó que ambos proyectos de declaración interés tendrán despacho favorable. Más allá del reconocimiento formal, es importante visibilizar lo que se viene realizando y motivar a otras instituciones a seguir desarrollando acciones que hacen que Jujuy siga creciendo.

Por último, la legisladora adelantó que la Comisión continuará trabajando en otras declaraciones y proyectos pendientes antes del cierre del período ordinario. Nos queda avanzar con algunas declaraciones de interés ingresadas recientemente y revisar proyectos de ley en tratamiento. Por lo pronto, seguimos acompañando estas iniciativas que fortalecen el tejido cultural y social de la provincia, concluyó.