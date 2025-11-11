La Comisión de Economía avanzó en el análisis de diversos proyectos de ley

En el salón Dr. Manuel Padilla de la Legislatura de Jujuy, se reunió la Comisión de Economía para continuar con el tratamiento de distintos proyectos de ley, con el propósito de profundizar su análisis y avanzar hacia la emisión de los respectivos despachos en las próximas reuniones.

El presidente de la Comisión, diputado Carlos Haquim, destacó la importancia de los temas abordados durante el encuentro, llevamos adelante una reunión productiva en la que tratamos diversos asuntos, entre ellos, algunas propuestas vinculadas con la modificación de la Ley de Compre Jujeño. Además, analizamos nuevamente las modificaciones a la ley para la normalización de la CODEPO (Corporación de la Cuenca de Pozuelos) y otros proyectos que serán despachados en los próximos días, expresó el legislador.

De esta manera, la Comisión de Economía continúa desarrollando una agenda de trabajo orientada a fortalecer los instrumentos legales que promueven el crecimiento económico y productivo de la provincia.