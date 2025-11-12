Entrenamiento laboral. Álvarez García fortalece la formación, capacitación y certificación de competencias laborales en Jujuy

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, y la secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Eugenia Cortona, firmaron un convenio de cooperación institucional orientado a fortalecer la formación profesional, el entrenamiento laboral y la certificación de competencias, con miras a mejorar las oportunidades de empleo y el desarrollo productivo en todo el territorio provincial.

Al respecto, Álvarez García indicó que “es un paso estratégico para el desarrollo del empleo en Jujuy, sobre todo establecer un plan de trabajo conjunto entre Nación y Provincia, con el objetivo que tiene el gobernador, Carlos Sadir, de potenciar la formación laboral articulada a las necesidades productivas locales como es la certificación de competencias laborales adquiridas a través de la experiencia o capacitación”.

“Promovemos el entrenamiento para el trabajo en sectores estratégicos y emergentes y formamos evaluadores y centros certificadores en el territorio, mejorando las condiciones de acceso al empleo de jóvenes y trabajadores con trayectoria”, expresó el ministro.

Por su parte, Cortona resaltó la decisión de ampliar la oferta de cursos y formaciones de oficios territoriales.

Finalmente el secretario de Trabajo, Andrés Lazarte, destacó que “esta política se enmarca en la estrategia planteada por la recientemente creada Academia de Oficios, orientada a promover una oferta formativa de calidad en oficios, inclusiva y con rápida salida laboral”.

En el acto de firma del convenio también estuvieron presentes el asesor ejecutivo, Heber Reinoso; Daniel López, especialista en certificación de competencias; y la directora provincial de Promoción de Empleo de la Provincia, María Belén Oller Fernández.