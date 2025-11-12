Evaluación Nacional. El Operativo Aprender se desarrolló con normalidad en toda la provincia

Los resultados son claves para el análisis, la reflexión y la toma de decisiones orientadas a fortalecer las políticas públicas educativas y mejorar los aprendizajes.

El Operativo Nacional de Evaluación Aprender 2025 se llevó adelante con amplia participación y compromiso de la comunidad educativa en todas las escuelas de la provincia, con la participación de estudiantes de 6° año del Nivel Primario y sin suspensión de clases.

La jornada transcurrió con total normalidad, gracias al trabajo articulado entre equipos directivos, docentes, estudiantes, familias, veedores y aplicadores, quienes garantizaron el desarrollo ordenado y responsable de la evaluación en cada institución.

Desde el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy se destacó el compromiso de las escuelas con este proceso nacional que permite conocer los avances y desafíos del sistema educativo, valorando la dedicación de cada integrante de la comunidad escolar.