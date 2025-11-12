La DiPEC brindo asistencia técnica al municipio de Purmamarca

En las oficinas de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censo se concretó una importante reunión con autoridades del municipio de Purmamarca, a fin de brindar asistencia técnica en materia de información geoespacial desagregada para el diseño de políticas de desarrollo productivo y territorial en la mencionada comuna.

La información geoespacial es de suma utilidad en el diseño de políticas públicas ya que permite ubicar en el espacio geográfico las variables y características socioeconómicas de una población. En este sentido, en el marco de la reunión con Purmamarca, se abordó la geolocalización de parajes y localidades con sus principales características productivas y de vivienda y hábitat.

El área de Geoestadística de DIPEC socializo mapas del municipio con el trazado de los límites geográficos, material que ofrece la localización de áreas menores y sus principales características demográficas, permite reconocer los cambios en el tiempo en áreas rurales y urbanas e identificar áreas productivas para avanzar con políticas específicas a partir de los patrones de cambio identificados.

Tomaron parte de la reunión, la directora provincial de Estadística y Censos, Ing. Norma Pereyra Rodríguez, junto al equipo técnico de la división de Geoestadística; por parte del municipio de Purmamarca, estuvo presente el intendente Humberto López, junto a su equipo de trabajo y concejales locales; y, por parte de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat de la Provincia, participó el Coordinador, Horacio García Ramírez.