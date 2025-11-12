Modernización y Servicios Digitales. Rentas expuso sobre Transformación Digital en el 25º Seminario Internacional sobre Tributación Provincial y Municipal

La Dirección Provincial de Rentas de Jujuy participó en el 25° Seminario Internacional sobre Tributación Local, espacio que convoca a especialistas, funcionarios y académicos para debatir sobre tributación subnacional y federalismo fiscal. El encuentro tuvo lugar en la Universidad Católica de Salta (UCASAL) los días 6 y 7 de noviembre.

La titular del organismo, CPN Marcela Figueroa, fue invitada a exponer en el Panel Temático centrado en la «Necesaria modernización de las Administraciones Tributarias». En su presentación, repasó los avances en digitalización de trámites y gestiones impositivas que el organismo viene implementando desde 2019, donde mencionó la disponibilidad de portales web de autogestión integral 24/7; la asistencia virtual 365 días del año, con un 80% de satisfacción encuestada y políticas de gestión que tienen como resultado que Rentas cuente, en la actualidad, con el 92% de la totalidad de sus servicios disponibles de manera digital.

El eje central de su ponencia fue la presentación de una triada de nuevos servicios web que marcan la vanguardia en la relación con el contribuyente como son, Boleta digital inmobiliario, concretando el envío de 68.992 boletas digitales en 2025; Simulador de Sellos Web, que permite estimar el Impuesto de Sellos de manera ágil y segura con solo ingresar unos pocos datos y sin necesidad de Clave Fiscal; Devolución Web, un servicio que permite gestionar la solicitud de devolución de impuestos de forma totalmente online a través del portal de Rentas con Clave Fiscal.

Estos tres nuevos servicios resuelven y mejoran significativamente la experiencia de los contribuyentes, eliminando desplazamientos y demoras, y reafirmando el compromiso de Rentas con la eficiencia y la comodidad.

La Directora destacó que estas herramientas responden a una escucha activa de las peticiones de los ciudadanos. Además, comentó que la adopción masiva de estas soluciones digitales profundiza la cultura digital institucional, donde la innovación tecnológica se combina con la capacitación del personal y la educación tributaria del contribuyente.

Rentas hizo gala de su permanente innovación y solidez institucional, evidenciando la facilidad que se brinda para que los contribuyentes puedan cumplir sus obligaciones fiscales de forma sencilla y oportuna.