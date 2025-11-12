Noticias de Jujuy

Restricción de tránsito por el evento “Jujuy Florece”

La Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informa a la comunidad que, con motivo de la realización del evento “Jujuy Florece”, se implementará una restricción temporal al estacionamiento y a la circulación vehicular en el sector de la Playa de la avenida 19 de Abril, entre los puentes Juana Azurduy y Coronel Gorriti.

El evento se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre, en el horario de 8 a 22 horas. Sin embargo, la medida comenzará a regir desde el jueves 13, a partir de las 13 horas, debido a las tareas de descarga de plantas e instalación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la exposición.

Desde el municipio se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones del personal de Tránsito apostado en el lugar, con el fin de garantizar el orden y la seguridad durante la actividad.

