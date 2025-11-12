Sadir inauguró el Foro de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó la apertura del 41° Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina, que tuvo lugar en el hotel Altos de La Viña.

El encuentro reunió a funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación y representantes de 18 provincias, en un espacio de trabajo federal concebido para fortalecer la gestión pública.

En este sentido, el gobernador Sadir destacó el valor del foro, afirmando que “propicia un gran intercambio de conocimientos e información y permite ver la influencia de los presupuestos en lo que es la gestión económica financiera de las provincias y los municipios”.

“Organizar el presupuesto nos conduce a mostrar a la ciudadanía en qué invierte el Estado, a fin de mejorar cada vez más la gestión”, explicó.

Anticipó que próximamente se presentarán los proyectos del presupuesto provincial 2026 y de coparticipación provincial, los cuales se encuentran listos para ser enviados a la Legislatura.

A su turno, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, enfatizó la decisión del Gobernador para realizar las gestiones necesarias para que Jujuy vuelva a ser sede “después de casi 20 años”, con “todo el valor que esto significa”, desde el intercambio de experiencias e información, “hasta debatir sobre la construcción de presupuestos que impacten en más obras y servicios para la sociedad”.

“Hay una asistencia masiva de los municipios y comisiones de nuestra provincia, lo que significa el compromiso por el diseño de políticas eficientes y responsables”, concluyó.