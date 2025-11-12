Trabajos nocturnos de bacheo con restricción de tránsito

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, comunica a la comunidad y a los conductores en general que, con motivo de la ejecución de trabajos de bacheo, se realizará la restricción temporal del tránsito vehicular en los siguientes sectores y horarios:

, desde las 22:00 hasta las 06:00 del jueves 13, en avenida La Bandera, entre Alem y Jorge Newbery. Jueves 13 de noviembre , desde las 22:00 hasta las 06:00 del viernes 14, en el Puente Tucumán, entre Jorge Newbery y avenida Italia.

, desde las 22:00 hasta las 06:00 del viernes 14, en el Puente Tucumán, entre Jorge Newbery y avenida Italia. Viernes 14 de noviembre, desde las 22:00 hasta las 06:00 del sábado 15, en avenida Italia, entre San Martín y Bustamante.

Se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización dispuesta en cada sector y atender las indicaciones del personal de tránsito presente en el lugar.