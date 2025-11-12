Turismo. Certificados y nuevos proyectos para el turismo rural en Calilegua

Integrantes de la comunidad Cuape Yayemboate culminaron las capacitaciones de la OIT en Formación Turismo Rural Comunitario y Trabajo Decente para América latina, impulsadas por la Secretaria de Turismo Provincial

Este miércoles, en Calilegua, se realizó el acto de entrega de certificados a los participantes de los programas de Formación y Desarrollo Empresarial en Turismo Rural Comunitario y Trabajo Decente, una propuesta que busca fortalecer las iniciativas locales vinculadas al turismo sustentable y al trabajo digno en las comunidades.

La comunidad Cuape Yayemboate fue protagonista de esta nueva etapa de formación, orientada a potenciar el desarrollo de proyectos con identidad propia, capaces de integrar la cultura, la naturaleza y el trabajo colectivo como base del turismo rural comunitario.

Durante la jornada, los participantes compartieron sus experiencias de aprendizaje y destacaron la oportunidad de sumar herramientas para la gestión de emprendimientos turísticos desde una mirada local.

La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Turismo, forma parte del acompañamiento que el Gobierno de Jujuy brinda a las comunidades que apuestan por el turismo como fuente de desarrollo sostenible.