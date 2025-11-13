Cultura. Capillas Musicales llega al barrio Los Perales

El Ciclo Capillas Musicales tendrá una nueva fecha este sábado en la Iglesia Corazón de Jesús y Santa Rita, ubicada en Av. Arturo Illia en el barrio Los Perales.

La presentación contará con el Coro Impromptu y Río Grande Ensamble, dos agrupaciones destacadas por su trabajo en música coral y de cámara. El repertorio incluirá obras de música sacra y composiciones de distintas épocas, aprovechando la acústica natural del templo para realzar la experiencia sonora.

Estos eventos de música centrados en música barroca americana, organizados por la Secretaría de Cultura de Jujuy, que se realizan en capillas e iglesias de distintas localidades de la provincia, tienen por objetivo promover el patrimonio arquitectónico y musical de Jujuy.