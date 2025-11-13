Cultura. Muestra abierta hasta el 17 de noviembre: estudiantes del Polivalente de Arte homenajean a Molina Campos

La Galería de la Memoria del Cabildo Histórico inauguró una muestra de dibujo que rinde homenaje a Florencio Molina Campos, uno de los artistas más influyentes del siglo XX en la representación del mundo rural argentino.

“Molina Campos se presenta en Jujuy” reúne trabajos de estudiantes de 3er año, 5ta división, de la especialidad Arte Público del Centro Polivalente de Arte “Prof. Luis Alberto Martínez”, bajo la guía de la docente Andrea Rodríguez Atencio.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 17 de noviembre, establece un diálogo entre el universo visual del artista y la interpretación contemporánea de jóvenes creadores jujeños, quienes trabajaron sobre técnicas y temáticas inspiradas en su obra.

El Cabildo Histórico se consolida, así como espacio de formación y exhibición para nuevas generaciones de artistas. La entrada es libre y gratuita.