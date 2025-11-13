Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Huerto visitaron la Legislatura en el marco del programa Legislatura Joven

La Legislatura de Jujuy recibió a los alumnos de 2 año A del Colegio Nuestra Señora del Huerto, quienes realizaron una visita educativa en el marco del programa Legislatura Joven, destinado a fortalecer el conocimiento cívico de los jóvenes y acercarlos al funcionamiento de las instituciones democráticas.

En este contexto, los estudiantes recorrieron el Archivo Histórico y la Biblioteca Parlamentaria Prof. Jorge A. Bidondo, donde conocieron documentos, herramientas y recursos vinculados a la historia parlamentaria de la provincia. Posteriormente, fueron recibidos en el Recinto de Sesiones por los diputados Agustina Guzmán y Adriano Morone, del bloque Frente Cambia Jujuy, quienes compartieron un espacio de diálogo, explicación institucional y participación activa con los alumnos.

Durante este encuentro, los legisladores explicaron cómo se elaboran las leyes, quiénes integran la Cámara, cuáles son sus autoridades y cuál es la función específica del Poder Legislativo. Los estudiantes realizaron diversas preguntas, especialmente sobre los artefactos de los pupitres de los diputados y sobre el desarrollo de las sesiones, generando un intercambio dinámico y formativo.

La diputada Agustina Guzmán, en diálogo posterior, expresó que se trató de una visita muy especial, porque se trata del colegio en el que estudié. Me emociona recibir a estudiantes del Huerto y alentarlos a la participación ciudadana. Es fundamental que los jóvenes se involucren desde temprano, que comprendan el rol de los poderes del Estado y que sepan que pueden ser protagonistas en la construcción de una provincia mejor.

Guzmán remarcó además el espíritu del programa Legislatura Joven, queremos que los chicos sepan que tienen mucho para aportar y que nosotros estamos para acompañarlos, escucharlos y transformar sus ideas en hechos concretos.

Por su parte, la profesora Analía Cruz, docente de Formación Ética y Ciudadana del Colegio, destacó la importancia pedagógica de esta visita y sostuvo que está enmarcada en parte del proyecto denominado Un ciudadano informado. Poder conocer el archivo, la biblioteca y vivir la experiencia del recinto les permite comprender en primera persona cómo funciona el Poder Legislativo. Aprender qué es una sesión ordinaria o qué hacen los diputados es clave para prepararlos como ciudadanos activos y críticos.

Finalmente, la docente también señaló que la temprana vinculación con las instituciones fortalece el compromiso futuro: Mientras más jóvenes conozcan el funcionamiento del Estado, mayor será su responsabilidad como ciudadanos. No solo se trata de contenidos teóricos, sino de vivencias que construyen ciudadanía, concluyó.