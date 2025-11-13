Políticas públicas. Inició la formación sobre Ley Micaela en Yuto

La instancia se realiza en cumplimiento a la normativa N° 27.499 para la prevención y erradicación de la violencia de género.

En cumplimiento de la Ley N° 27.499 comenzó la formación en Ley Micaela en la localidad de Yuto por parte del equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.

En la oportunidad participaron más de 50 personas entre ellas personal de salud y agentes del municipio.

La jornada tuvo como eje central la perspectiva de género como herramienta para continuar en la construcción de políticas públicas orientadas a la igualdad y la erradicación de la violencia por motivos de género en todos los ámbitos.

Estas instancias de capacitación tienen como finalidad fortalecer el compromiso institucional con la prevención y el abordaje de la violencia de género promoviendo espacios reflexivos y de aprendizajes que contribuyan a garantizar los derechos de mujeres y personas de la diversidad sexual.

La Ley Micaela establece la obligatoriedad de la formación en género y violencia de género para todas personas que desarrollan sus tareas en cualquiera de los tres poderes del Estado; Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El Consejo Provincial de Mujeres de esta manera, sigue impulsando la formación como una acción fundamental para articular con las instituciones y avanzar hacia una Provincia mas igualitaria, inclusiva, con más oportunidades para todas las personas y libre de violencia basada en género.

El encuentro estuvo a cargo de Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.