Proyecto educativo. Sadir recorrió la Expo Educativa Económica Administrativa

El gobernador Carlos Sadir visitó la Expo Educativa Económica Administrativa, organizada por estudiantes y docentes de la Escuela de Comercio N° 2 “Malvinas Argentinas”.

En la jornada y hasta mañana viernes en el establecimiento ubicado en el barrio Ciudad de Nieva de Capital se realiza el expo, un proyecto educativo que busca promover e impulsar el espíritu emprendedor.

En tal oportunidad, el primer mandatario conoció las ideas de negocios de los estudiantes de 4° y 5° año.

Durante su visita, Sadir dialogó con los chicos que integran el Centro de Estudiantes y el intendente de la ciudad La Cuerva que denominaron para exponer los distintos microemprendimientos.

Los estudiantes en cada stand demostraron sus conocimientos sobre cómo armar un plan de negocios, contabilidad, marketing, normativas tributarias y venta del producto.

En tal sentido, la directora Sandra Valera expresó que es la primera vez que un gobernador se acerca a conocer la expo educativa organizada por el establecimiento.

“Hace 26 años que se hace esta expo que tiene que ver con ideas de emprendimiento, donde cada curso de los dos últimos años ponen en práctica todo lo que aprendieron durante el proceso educativo”, afirmó.

Además, invitó a toda la comunidad en general a concurrir y visitar la expo. “Mañana viernes esperamos que venga más gente a conocer los emprendimientos que tenemos aquí en la escuela”, apuntó.

En tanto, el profesor Juan Carlos Ferreira señaló que este año los chicos propusieron ideas innovadoras de un posible negocio.

“Hay toda una etapa de aprendizaje, de un estudio de mercado y otras capacitaciones que deben adquirir para plasmar su empresa. También fueron formados por distintos organismos para tener referencia en temas de impuestos, registro público de comercio, control comercial entre otros”, detalló.

A su vez, resaltó que este proyecto fue pensado para montar una ciudad dentro de la escuela para que los chicos puedan demostrar sus capacidades y formación en economía y administración de empresas.