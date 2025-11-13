Trabajo en territorio. Acciones de prevención de la violencia de género en barrio La Loma de Alto Comedero

El equipos del Consejo Provincial de Mujeres brindó herramientas e información a vecinas y vecinos.

En el marco del programa “La Muni junto a Vos”, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó de una jornada sobre prevención de la violencia de género en el barrio La Loma de Alto Comedero.

A través de un stand informativo se dieron a conocer los servicios de asistencia con los que cuenta el Gobierno de Jujuy ante situaciones de violencia por motivos de género, como los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, dispositivos distribuidos a lo largo y ancho de la provincia.

En la oportunidad se interactuó con vecinos y vecinas quienes pudieron conocer las líneas de atención, como el 0 800 888 4363, que funciona las 24 horas todos los días del año; los espacios de acompañamiento y las herramientas de prevención para poder identificar posibles situaciones de vulnerabilidad y solicitar ayuda ante ellas.

A cargo de la actividad estuvo la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa del Consejo Provincial de Mujeres.