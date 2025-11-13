Noticias de Jujuy

Trabajo en territorio. Acciones de prevención de la violencia de género en barrio La Loma de Alto Comedero

Acciones de prevención de la violencia de género en barrio La Loma de Alto Comedero

El equipos del Consejo Provincial de Mujeres brindó herramientas e información a vecinas y vecinos.

En el marco del programa “La Muni junto a Vos”, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó de una jornada sobre prevención de la violencia de género en el barrio La Loma de Alto Comedero.

A través de un stand informativo se dieron a conocer los servicios de asistencia con los que cuenta el Gobierno de Jujuy ante situaciones de violencia por motivos de género, como los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, dispositivos distribuidos a lo largo y ancho de la provincia.

En la oportunidad se interactuó con vecinos y vecinas quienes pudieron conocer las líneas de atención, como el 0 800 888 4363, que funciona las 24 horas todos los días del año; los espacios de acompañamiento y las herramientas de prevención para poder identificar posibles situaciones de vulnerabilidad y solicitar ayuda ante ellas.

A cargo de la actividad estuvo la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa del Consejo Provincial de Mujeres.

