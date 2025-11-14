Concejales recibieron a Gustavo Vera de la Fundación “La Alameda”

Ediles de la ciudad mantuvieron un encuentro con Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda, entidad que lucha contra la trata de personas, trabajo esclavo, trabajo infantil, el proxenetismo y el narcotráfico.

El motivo del encuentro fue informar a los concejales acerca de capacitaciones que vienen realizando en el país, vinculadas a temas que ellos abordan y la posibilidad de que estas puedan ser replicadas en nuestra ciudad.

Sobre el encuentro, el concejal Leandro Giubergia, sostuvo: “Estuvimos con Gustavo Vera y sus representantes de su fundación en Jujuy, la verdad que es interesante para conocer muchos de los flagelos que están pasando en nuestra república; nos contó lo que es Argentina Dialoga y todo lo que viene con esto, ya que estamos en un país democrático y siempre tenemos que ir charlando de cómo son las políticas públicas que se implementan en nuestro país”.

Asimismo, Giubergia añadió: “Vera dio la posibilidad de la firma de algunos convenios para temas de capacitación y otras cuestiones relativas a esta materia. Así que creo que es importante, sobre todo, una persona con esta trayectoria. Incluso también nos comentaba de su amistad con el Papa Francisco, por eso creo que es noble destacar el valor trascendental que tiene para nuestra ciudad este conocimiento y, sobre todo, poder llevar a cabo estas capacitaciones en las diferentes escuelas”.

Por su parte, Gustavo Vera, resaltó: “Vinimos al Concejo Deliberante, aunque ya habíamos estado cuando estuvimos en el comité de lucha contra la trata y hoy volvemos a ratificar nuestro compromiso, nuestra voluntad de seguir trabajando mancomunadamente, ofreciéndonos para capacitar docentes, para capacitar en escuelas, para trabajar los temas que tienen que ver con trata y virtualidad, narcomenudeo y trata, aquellos temas que afectan fundamentalmente a niños, niñas y adolescentes”. Y continuó: “También les trajimos ejemplares del libro que vamos a presentar, que aporta a profundizar sobre la figura del Papa Francisco, haremos actividades institucionales en los próximos meses”.

La visita a nuestra ciudad se produce porque fueron invitados por algunas escuelas públicas y privadas para capacitar docentes y alumnos de la secundaria, en lo que tiene que ver con trato y virtualidad; “básicamente lo que tiene que ver con el uso responsable de redes sociales; también vamos a presentar en la Biblioteca Popular el libro “La Amistad no se negocia” que trata sobre los 17 años del vínculo con Francisco, que fue a través de decenas de reuniones y cientos y cientos de cartas en las cuales se puede conocer el costado íntimo, humano y cotidiano de Francisco, que es muy rico y coherente con su costado público que tanto conmovió a la humanidad, y particularmente a los argentinos”.

Además del concejal Leandro Giubergia, participaron del encuentro los ediles: Gastón Millón y Melisa Silva; junto a Facundo Lugo y Néstor Escudero integrantes del equipo de Gustavo Vera en La Alameda, Stella Maris Corbacho que llegó desde Orán y Marcelo Cabero de Jujuy, ambos referentes de la fundación.