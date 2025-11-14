Cultura. El arte femenino jujeño se presenta en «Mujeres en Escena»

Este viernes, el Centro Cultural Macedonio Graz será escenario de un espectáculo dedicado al talento y la creatividad de las mujeres jujeñas. «Mujeres en Escena» reúne a Sol Álvarez, Rocío Fuenzalida, Wara Calpanchay y Lucrecia Frías en una noche de música, poesía y tradición.

La propuesta busca visibilizar el trabajo de artistas locales que, desde distintos géneros y estilos, aportan una mirada sensible y potente sobre la cultura jujeña. Cada una de estas mujeres ha desarrollado un camino artístico propio, conectado con las raíces de la provincia pero también con búsquedas contemporáneas que amplían los horizontes del folklore y la música tradicional.

Canción, canto ancestral y nuevas sonoridades se entrelazan en una puesta que celebra el arte femenino como expresión de identidad. El espectáculo propone un diálogo entre generaciones y estilos, mostrando la diversidad y la riqueza de las voces femeninas en la escena cultural jujeña.

El evento se realiza en el marco de la Semana de la Tradición, con entrada libre y gratuita. Organizan el Ministerio de Cultura y Turismo y la Casa Macedonio Graz. Una cita imperdible para quienes valoran el arte local y quieren disfrutar de una noche donde la cultura se vive en femenino.