Cultura. Marcelo Cáceres, guitarrista de Jorge Rojas, dicta una clínica de guitarra en Jujuy

Si la guitarra es tu pasión, no podés perderte este encuentro único. Marcelo Cáceres, reconocido guitarrista sesionista con una impresionante trayectoria internacional y actual músico de Jorge Rojas, brindará una clínica de guitarra en la Casa Museo Macedonio Graz.

El evento será HOY, 14 de noviembre, con una duración de 15.30 a 19.00 horas. Cáceres abordará temas clave como interpretación, técnica y audio, compartiendo su experiencia acumulada en escenarios de todo el país y del exterior.

Marcelo Cáceres comenzó su formación a los 9 años en el Conservatorio Félix Garzón y en La Colmena Escuela de Músicos. Luego perfeccionó su técnica en Buenos Aires y Estados Unidos con maestros de la talla de Daniel Corzo, Lito Epumer, Ted Greene, Ron Eschette, John Pisano, Barry Zweig y Sid Jacobs, entre otros. Su versatilidad le permitió dominar distintos estilos —jazz, folklore, tango, pop y rock— y manejar diversos tipos de guitarras con igual destreza.

A lo largo de su carrera, Cáceres tocó con artistas como Diego Torres, Gloria Trevi, Googoosh, Ray Brown Jr., Guillermo Galve, la Sinfónica de Oregon y Long Beach, además de Jorge Rojas y muchos otros artistas internacionales, realizando giras por más de 30 países. Actualmente es profesor en La Colmena y uno de los guitarristas sesionistas más grabados de Argentina, lo que lo convierte en un verdadero referente del instrumento en la escena nacional.

La actividad es arancelada y cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda asegurar el lugar con anticipación. El encuentro se realizará en Lamadrid esquina Güemes. Organiza el Ministerio de Cultura y Turismo junto a la Casa Macedonio Graz, ofreciendo una oportunidad excepcional de formación musical en la provincia.